ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر في حملة تفتيشية بأسوان ..صور

واصل جهاز حماية المستهلك بأسوان برئاسة صالح فنجرى الصغير، بالتعاون مع الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى بأسوان تنظيم حملة مشتركة للتفتيش والتحقق فى مجموعة من بلاغات وشكاوى المواطنين التى وردت للجهاز الفترة الماضية من خلال حملة على مخازن المستلزمات الطبية والصيدليات بمركز إدفو شمال أسوان.









ومن خلال التفتيش الميدانى على الصيدليات ومخازن ومتاجر المستلزمات الطبية بمركز ومدينة إدفو بواسطة ٥ فرق تفتيش تجوب المركز فى نفس التوقيت تم رصد مخالفات متنوعة بين منتجات مجهولة المصدر وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلى ومحظور تداولها، ومنتجات مجهولة المصدر ، بجانب مستلزمات طبية " كمامات وقفزات طبية" ومواد تطهير مجهولة المصدر.









وشملت قائمة المضبوطات خلال الحملة ٤٠ جركن ٥ كيلو جرام كلور بإجمالي٢٠٠ كيلو جرام، و٢٧٠٠ جوانتى طبى معقم جراحي، و١٠ جراكن جيل سونار و ٦٠ زجاجة ماء مقطر و٤٠٠ قطعة "اوفر شوز" و ٩٠٠ قطعة "اوفر، و هيد" و٥٠ قطعة جوانتى طبى معقم، وعدد ١٠٠ جوانتى بلاستيكى وعدد ٥٤ جوانتى عمال وعدد ٦ جراكن مطهر بيتداين٤ لتر، وعدد ٥ زجاجات كحل ايثيلى تركيز ٧٠٪، وجركن كحول ايثيلى ٣ لتر تركيز ٩٠٪.









وشارك فى الحملة من التفتيش الصيدلى الدكتور وائل أبو الفضل مدير التفتيش الصيدلى بشرق إدفو، والدكتور شنودة مجدى مدير إدارة التفتيش الصيدلى بغرب إدفو، بجانب محققين جهاز حماية المستهلك حسن إسماعيل أحمد وحسين أبا زيد وصلاح الأمير ومحمد صلاح عبد الرحمن وأمنية احمد إبراهيم ومروة محمد زكى وأمل محمد عبد الرحمن.









ويهيب رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان بالمواطنين بالتفاعل بإيجابية عند وجود بتلقى شكاوى وبلاغات من خلال الموقع الالكترونى للجهاز أو من خلال مقر الجهاز خلف مجلس مدينة أسوان وأيضًا من خلال خدمة رسائل الواتس آب على رقم 01281661880 أو من خلال الخط الساخن الخاص بالجهاز على الرقم 19588.









ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف لآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين ودعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة والحرص على سلامة المواطنين من خلال مراقبة وضبط الأسواق، وبتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، الدكتورة زينب حسن مدير التفتيش الصيدلى بأسوان.



