19 حالة جديدة.. الكويت تعلن ارتفاع رقم المتعافين من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، الخميس، شفاء 19 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 225 حالة شفاء.





وقال الشيخ باسل الصباح عبر "تويتر": «بزيادة 19 حالة شفاء يكون العدد الإجمالي لحالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 225 حالة، فلله الحمد والفضل».



