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أخبار العالم

19 حالة جديدة.. الكويت تعلن ارتفاع رقم المتعافين من فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:09 ص
الكويت تعلن ارتفاع
الكويت تعلن ارتفاع رقم المتعافين من فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، الخميس، شفاء 19 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 225 حالة شفاء.

 وقال الشيخ باسل الصباح عبر "تويتر": «بزيادة 19 حالة شفاء يكون العدد الإجمالي لحالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 225 حالة، فلله الحمد والفضل».

وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكويت إلى 1405 حالات، إضافة إلى 3 وفيات.

ورغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.

وتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليونين، فيما تجاوز عدد المتعافين المسجلين النصف مليون.
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