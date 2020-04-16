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مرأة

هنتغدى ايه.. مكرونة فرن ودبابيس الفراخ بطريقة تقليدية

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:56 م
مكرونة فرن
مكرونة فرن
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لمياء الياسين
تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات خاصة في السن الصغيرة لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار.

وجبة  الغداء اليوم يقدمها صدى البلد على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى
المكرونة الفرن للشيف أسامة السيد
المقادير:
2 كوب حليب
2 كوب كريمة لباني
ملح وفلفل
1 كوب جبن موتزاريلا مبشور
1كوب مكرونة صغيرة
1/4كيلو لحم مفروم

الطريقة:
اخلطى اللحم المفروم مع المكرونة فى قالب
ضعى الكريمة اللبّانى على الوجه
ضعى الصينية فى الفرن على درجة حرارة فرن متوسطة
ضعى القليل من الجبن الشيدر أو الموتزاريلا فوق الخليط
قومى بإشعال الفرن من الأعلى إلى أن يحمر الوجه

دبابيس دجاج بالصويا صوص للشيف نجلاء الشرشابى

ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الدجاج بالصوص الحار مع الأرز الأصفر وسلطة الطحينة..

المقادير:

كيلو دبابيس دجاج
بصلة كبيرة مبشورة
3 فصوص ثوم مفرية
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة زنجبيل
ملح وفلفل أسود
ربع ملعقة صغيرة فلفل حار
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
نصف كوب لبن
ملعقة كبيرة صويا صوص
 
طريقة تحضير الفراخ بالصوص الحار:

نقوم بوضع البصل المبشور فى وعاء على النار حتى يصبح باللون الذهبى، ثم نضيف الثوم المفروم

نقوم بوضع الفراخ فى الوعاء مع لباقى المكونات السائلة، والملح والفلفل

نترك الفراخ على النار حتى تنضج
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