هنتغدى ايه.. مكرونة فرن ودبابيس الفراخ بطريقة تقليدية

دبابيس دجاج بالصويا صوص للشيف نجلاء الشرشابى







ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الدجاج بالصوص الحار مع الأرز الأصفر وسلطة الطحينة..





المقادير:





كيلو دبابيس دجاج

بصلة كبيرة مبشورة

3 فصوص ثوم مفرية

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة زنجبيل

ملح وفلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة فلفل حار

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف كوب لبن

ملعقة كبيرة صويا صوص

طريقة تحضير الفراخ بالصوص الحار:





نقوم بوضع البصل المبشور فى وعاء على النار حتى يصبح باللون الذهبى، ثم نضيف الثوم المفروم





نقوم بوضع الفراخ فى الوعاء مع لباقى المكونات السائلة، والملح والفلفل





نترك الفراخ على النار حتى تنضج