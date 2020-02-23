سهلة ورخيصة.. طريقة عمل شاورما فراخ أحلى من المطعم

شاورما الفراخ من أشهى وألذ الأكلات التي يحبها العديد من الأشخاص، فهي تأتي على رأس قائمة مفضلات الكبار أو الصغار، لذا نقدم لكِ طريقة عمل شاورما فراخ للشيف سالي فؤاد.





• مقادير عمل شاورما فراخ :-





3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة صغيرة بهارات.

2 ملعقة كبيرة خل.

1/2 كيلو صدور فراخ.









• طريقة عمل شاورما فراخ :-





قطعي صدور الدجاج إلى قطع طولية واخلطي الخل مع الزيت والبهارات والملح والفلفل وأضيفي البصل المفروم ومكعبات الطماطم وكافة المكونات إلى الدجاج.





اتركى الشاورما لمدة ساعتين فى الثلاجة.





وفى إناء على النار ضعى المكونات واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم أضيفي إليها البقدونس .



