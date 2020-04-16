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محافظات

لمتابعة إجراءات الوقاية من الوباء.. محافظ الجيزة يتابع أعمال جمع القمامة

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددًا من محطات المناولة لرفع مخلفات القمامة، بنطاق المحافظة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالورديات على مدار اليوم ومدى التزام شركات الجمع السكني بالتوازي مع جهود الوحدات المحلية والهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع تجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة.  

جاء ذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستغلال فترة حظر التجوال في رفع مخلفات القمامة وتكثيف مجهودات التطهير والنظافة.

وأكد محافظ الجيزة على إعداد خطة متكاملة لاستغلال ساعات حظر التجوال في توجيه حملات لرفع مستوى النظافة والدفع بفرق لتجريد وكنس الشوارع ورفع الأتربة خاصة مع انعدام الحركة المرورية مما يسهل أعمال التجريد والكنس من جانبي الطرق.

وشدّد المحافظ على مسئولى هيئة النظافة بضرورة الالتزام بكافة المعايير الصحية والإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة لحماية العاملين والخاصة بارتداء الكمامات والقفازات خلال أوقات العمل.

كما وجه المحافظ مسئولى الهيئة بالتنسيق مع الأحياء لتنفيذ عدد من النماذج لواجهات جمالية بمحيط محطات المناولة. 

وحرص المحافظ على متابعة سير العمل بمحطة مناولة المريوطية، موجهًا باستمرار العمل على ورديات صباحية ومسائية وعلى مدار الـ 24 ساعة والانتهاء من نقل ناتج الجمع للمقالب العمومية بشكل يومى دون تأخير.

كما قام المحافظ بمراجعة بيانات الحملات اليومية الخاصة بمحطة مناولة المريوطية  والتى تصل الى 1600 طن تقريبا لمحطة المناولة الواحدة يوميًا.
لمتابعة إجراءات الوقاية من الوباء.. محافظ الجيزة يتابع أعمال جمع القمامة
لمتابعة إجراءات الوقاية من الوباء.. محافظ الجيزة يتابع أعمال جمع القمامة
لمتابعة إجراءات الوقاية من الوباء.. محافظ الجيزة يتابع أعمال جمع القمامة
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