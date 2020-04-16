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محافظات

لمواجهة كورونا.. نقل أعمال استخراج تصاريح الدفن بالمنوفية لمكتب صحة شبين الكوم أول

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:48 م
محافظ المنوفية، اللواء
محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون
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محمد امين
قرّر محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، نقل أعمال مكتب استخراج تصاريح الدفن بعد مواعيد العمل الرسمية وعلى مدار 24 ساعة من مكتب صحة شبين الكوم ثانٍ إلى مكتب صحة شبين الكوم أول بشبين الكوم – مساكن الأوقاف – بجوار المرور القديم.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والمتضمنة نقل أعمال مكتب إستخراج تصاريح الدفن بعد مواعيد العمل الرسمية. 

 علما بأن جميع مكاتب الصحة بنطاق المحافظة تعمل من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساءً شتاءً، ومن الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً صيفًا، وذلك للحد من التجمعات ونقل انتشار العدوى بين المواطنين  حفاظًا على سلامتهم.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة اتخاذ اللازم بشأن تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى.
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