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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: استرداد 177 ألف متر من أملاك الدولة خلال 24 ساعة

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:34 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
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إيمان البكش
قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون خلال الساعات الـ24 الماضية في إزالة 241 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 1774 حالة واسترداد حوالي 177 ألف متر مربع ليصل الإجمالي مليونين و467 ألف متر مربع وإزالة 24 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 261 إزالة.

وتلقى وزير وزير التنمية المحلية تقريرا، اليوم الخميس، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الساعات الـ24 الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الوزير أنه تمت إزالة 69 حالة للبناء المخالف والعشوائي على مساحة 14 ألف متر مربع ليصل إجمالي الإزالات التي تم تنفيذها إلى 3367 حالة بإجمالي 132 ألف متر مربع ، و298 حالة إزالة لتعديات بالبناء علي 8 أفدنة أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالي عدد الإزالات التي تم القيام بها إلى 4693 حالة إزالة على مساحة 1470فدانا وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

ووجه الوزير المحافظين بضرورة التنبية وتكليف قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بممارسة مسئولياتهم فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها وإزالة التعديات والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في هذا الشأن ضمانا لعدم إهدار ما يتم من جهود لكافة الأجهزة المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

وأكد ضرورة التنسيق بين الأجهزة المحلية بالمحافظات وجهات الولاية للإسراع في استثمار أراضي وأملاك الدولة المستردة وعدم عودة التعدي مرة أخرى، من خلال إقامة مشروعات قومية أو خدمية للمواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية وضمان استرداد حقوق الدولة كاملة والحفاظ عليها.

وشدد على ضرورة الاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
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