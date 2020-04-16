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محافظات

إزالة 100 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ قنا

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أسفرت حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، التي شنتها الوحدات المحلية بقنا، بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا و مديرية الأمن، عن إزالة 104 حالات تعدي.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، أن حملات الإزالة نجحت اليوم في إزالة 50 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي وقنا و قوص بمساحة إجمالية  18864 مترا مربعا وإزالة 3 حالات تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمركز نجع حمادي بمساحة 2 قيراط و 12 سهما.

وأضاف عبدالباقي: "كما تم إزالة 34 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز ابوتشت ونجع حمادي و دشنا والوقف وقنا وقوص بمساحة إجمالية فدان واحد و 6 قراريط و 13 سهما، بالإضافة إلي إزالة 17 حالة مخالفات بناء بدون ترخيص علي مساحة 1526 مترا مربعا بمركزي نقادة وقفط.  

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن يأتي ذلك في اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

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إزالة 100 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ قنا
إزالة 100 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ قنا
إزالة 100 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ قنا
إزالة 100 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ قنا
إزالة 100 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ قنا
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