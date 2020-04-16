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أخبار العالم

وفيات كورونا في العالم تتجاوز حاجز الـ 140 ألفا

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف موقع "ورلد ميتر"، المتخصص في إحصائيات فيروس كورونا المستجد، عن تجاوز وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ 140 ألأف حالة وفاة. 

ومن ناحية أخرى، قال جاي روزين، نائب رئيس إدارة النزاهة بشركة فيسبوك "إن منذ إعلان وباء COVID-19 أزمة صحية عالمية في شهر يناير الماضي، وفيسبوك تعمل على ربط المستخدمين بالمعلومات الدقيقة التي يقدمها خبراء الصحة والحد من انتشار المعلومات المغلوطة والضارة حول الوباء على تطبيقاتنا". 


وأوضح قائلا: "إن شركة فيسبوك قامت حتى الآن بإرشاد ٢ مليار شخص إلى مصادر المعلومات من منظمة الصحة العالمية وغيرها من السلطات الصحية عبر مركز معلومات وباء COVID-19 الخاص بالشبكة الاجتماعية، وأيضًا النوافذ المنبثقة على فيسبوك وإنستجرام والتي قام بالنقر عليها أكثر من ٣٥٠ مليون شخص لـ"معرفة المزيد".

وأشار روزين إلى أن إيصال الأفراد بالمعلومات الصحيحة هو فقط نصف التحدي الذي تواجه الشركة في الوقت الراهن، ولكن إيقاف تفشي المعلومات المغلوطة والمضرة حول وباء COVID-19 على تطبيقاتنا هو الأكثر الأهمية حاليا، ولذلك فإننا نعمل مع أكثر من ٦٠ منظمة لتدقيق الحقائق تقوم بمراجعة وتقييم المحتوى في أكثر من ٥٠ لغة حول العالم، ففي الشهر الماضي، واصلنا تطوير برنامجنا للتعاون مع المزيد من الشركاء واللغات.

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