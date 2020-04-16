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بسمة وهبة: تركيا أغلقت المساجد ولم نشاهد قناة إرهابية تتحدث عنها

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:38 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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البهي عمرو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الجماعات الإرهابية " الإخوان" طوال الوقت يشككون فى كل شيء، ويقومون بتشويه صورة مصر، ويستغلون أى شيء له علاقة بالدين.  


وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "كل يوم" المذاع على قناة اون إى، أن الجماعات الإرهابية لم يتحدثوا عندما أغلقت المساجد فى دولة كثيرة بسبب إنتشار فيروس كورونا.


وأشارت بسمة وهبة، إلى أن القنوات الإرهابية و الجماعات الإرهابية الإخوانية عندما قامت مصر بغلق المساجد للحد من انتشار كورونا ظهروا وتحدثوا عن أن مصر ضد الدين وتشويه صورة مصر.


وأوضح بسمة وهبة ، أن ما تم فى دول كثيرة يتم فى مصر للحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدة " الإخوان على طول الوقت يكذبون".


 ولفتت بسمة وهبة إلى أن تركيا قامت باتخاذ قرار بغلق المساجد وتقوم بإنتاج المسلسلات و البرامج ولم نسمع إخوانى واحد يقول إن هذا ضد الدين.


وكشف بسمة وهبة، أن هدف الجماعة ليس الدفاع عن الدين ولكن هدفهم الأساسي مصر وتشويه صورة مصر.


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