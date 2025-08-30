المالية: استقرار الطاقة وتحفيز القطاعات الإنتاجية.. استثمارات ضخمة في مشروعات النقل

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة استطاعت معالجة مشكلات الطاقة بشكل فعال، حيث تم ضمان انتظام توليد الكهرباء دون انقطاع، ما أسهم في توفير الطاقة اللازمة لجميع الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

دعم مشروعات النقل:

وأوضح كجوك أنه تم تخصيص 94 مليار جنيه لضمان تطوير القطاعات الحيوية في النقل، بهدف تحسين حركة نقل السلع والتجارة والسياحة.

وأضاف أنه تم توجيه هذا التمويل لتطوير البنية التحتية للنقل، ما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز خدمات النقل العامة:

وأشار إلى أن الحكومة وفرت 74.1 مليار جنيه لدعم الهيئة القومية للأنفاق، و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد، وذلك لتطوير وتحسين الخدمات في مجال النقل العام لصالح المواطنين، وتعزيز الكفاءة في القطاعات ذات الصلة.