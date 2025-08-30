توفير الطاقة والمواد البترولية.. الحكومة تنجح في مواجهة التحديات الاقتصادية

قال وزير المالية أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة نجحت في إدارة المالية العامة بمرونة، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين مختلف الجهات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين في الوقت ذاته.

دعم القطاع الصحي:

وأوضح كجوك أنه تم تخصيص 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد، ما ساهم في تسريع سداد مستحقات الشركات وضمان استمرار الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية.

توفير الطاقة وتأمين المواد البترولية

وأضاف أن الحكومة وفرت نحو 440 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، وضمان تدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهذا التوجه ساعد في استمرار توليد الكهرباء بشكل منتظم، وتوفير الطاقة لجميع الأنشطة الإنتاجية.