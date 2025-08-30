أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد
تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي بالدوري الممتاز
ولاء عبد الكريم

قال الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات الغذائية، إن صناعة المكملات الغذائية في مصر أصبحت من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها جذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة ستسجل حضورًا عالميًا بارزًا عبر مشاركتها في معرض Pharmaconex 2025، المقرر إقامته بأرض مصر للمعارض في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال مساحة مخصصة بالكامل للمكملات الغذائية، في أول ظهور من نوعه للتسويق لهذه المنتجات في القارة الإفريقية والعالم العربي وفتح أسواق جديدة للتصدير.

وأوضح د. أنور، أن معرض فارماكونيكس يعد واحدًا من أهم المعارض المتخصصة في مجال التصنيع الدوائي في مصر وشمال إفريقيا، حيث يسهم في ربط وتشبيك سلاسل الإمداد الخاصة بهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد سنويًا مشاركة أكثر من 250 شركة متخصصة، ويستقطب ما يزيد على 5 آلاف زائر من أصحاب الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن الصناعة شهدت طفرة هائلة خلال فترة قصيرة، إذ تضم السوق المصرية اليوم أكثر من 4 آلاف شركة تعمل في مجال المكملات الغذائية، وما يزيد على 12 ألف منتج يتم تصنيعهم داخل 41 مصنعًا مرخصًا مدرجًا ضمن القائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهو ما ساهم في خلق قطاع اقتصادي واعد انعكس إيجابًا على العديد من الصناعات الداعمة مثل الخامات، العبوات، مواد التغليف، النقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف رئيس الجمعية، أن الصناعة كانت تضم في عام 2021 نحو 7 مصانع فقط وما يقرب من ألف منتج، لكن جاذبية القطاع للاستثمارات وتزايد الطلب المحلي والدولي جعلاه أحد أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر.

وأكد  انور، أن المشاركة في Pharmaconex 2025 تأتي ضمن خطة استراتيجية طموحة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية من المكملات الغذائية إلى مليار دولار بحلول عام 2030، وهي رؤية تعمل الجمعية على تحقيقها منذ تأسيسها عام 2022 من خلال تنظيم الفعاليات والندوات المتخصصة لتبسيط إجراءات تسجيل المنتجات وتعزيز قدرات الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الدولية عبر بناء شبكة علاقات قوية مع مستوردين في الدول العربية والإفريقية.

وأوضح أن هذه الجهود تؤكد أن صناعة المكملات الغذائية المصرية دخلت مرحلة استراتيجية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا، بما يواكب خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر في الصناعات الصحية عالميًا.

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

