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فن

شاهد.. شيرين رضا وسوسن بدر بـ لوك مختلف

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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شروق حمدي
نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تجمعها برفقه الفنانة سوسن بدر من احدث جلسات التصوير الخاصة بها. 

وعلقت شيرين على الصورة "There is a little success when there is a little laughter ❤️ ".

ونالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى : قمر .. جميلات مصر ام الدنيا.. الله يحميلك هالبسمه.. Love you".

وعلى جانب آخر، تستكمل شيرين رضا تصوير مشاهدها خلال الوقت الحالي في فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.

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