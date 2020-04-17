رسميا.. أسعار بيع الكحول الإيثيلي 70%

أقر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 من المنتجات الاستراتيجية تطبيقًا لحكم المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بناء على مذكرة العرض المقدمة من اللواء دكتور راضي عبد المعطى - رئيس الجهاز الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء.





أقر رئيس الوزراء حظر بيع أو تجزئة الكحول الخام تركيز 95% و99%.





كما يحظر تداول أو بيع الكحول الإيثيلي تركيز 70% بأحجام أقل من ٦0 مل وأكبر من 500 مل.





ويحظر في حالة بيع التجزئة تداول كحول الإيثيلي تركيز 70% جيل بأحجام أقل من 30 مل وأكبر من 750 مل.





يحظر بيع أو تداول الكحول الإيثيلي تركيز 70% بحجم لتر إلا للمستشفيات والمؤسسات الطبية.





وأقر مجلس الوزراء أسعار بيع الكحول الإيثيلي تركيز 70% حجم 500 مل بسعر يتراوح بين 33.5 جنيه و 40 جنيها للمستهلك حسب نوع زجاجة التعبئة.





وأقر مجلس الوزراء سعر زجاجة الكحول الإيثيلي تركيز 70% حجم 200 مل ويتراوح بين 26.5 جنيه و 28 جنيها.



