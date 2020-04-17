أبلة فاهيتا تدعو للخلاص من فيروس كورونا وعودة الرجال للمقاهي.. فيديو

ونشرت صفحة أبلة فاهيتا، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" قائلة: "الأرشانات والمز لايف من #الكوارنطين الخميس والجمعة ١١ بالليل على @ontv.. #اترزع_في_البيت #الدوبلكس".

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بـ 100 وش" البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان 2020.





وروج آسر ياسين، للمسلسل من خلال نشره البرومو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام": وعلق عليه قائلًا: "التريلر الرسمي لمسلسل #بـ١٠٠وش رمضان ٢٠٢٠ #آسر_ياسين #رمضان_2020 انتاج جمال العدل.. تأليف عمرو الدالي | أحمد وائل.. إخراج كاملة أبو ذكري.. مدير تصوير: كريم نادر".





مسلسل "بـ 100 وش" بطولة كل من النجمة نيللى كريم، والنجم آسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.



