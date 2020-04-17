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توك شو

أبلة فاهيتا تدعو للخلاص من فيروس كورونا وعودة الرجال للمقاهي.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:28 ص
أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
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البهي عمرو
طالبت الدمية الاستعراضية أبلة فاهيتا، من جميع المشاهدين بوضع زجاجة الكحول و السندوتش على الأرض ورفع اليد للسماء و التأمين خلفها وقالت : " اللهم خلصنا من هذا الكوفيد.. ارحمنا يارب من رش الكحول على الأيد.. يارب أنصر who، و المصل واللقاح يلقوه.. اللهم خلصنا من لبس الماسكات.. و الجدونتى الكاوتش و مصاريف المطهرات". 

وأضافت أبلة فاهيتا في برنامجها " أبلة فاهيتا"، المذاع على قناة " أون أي"، :  اللهم دخلنا منازلنا بالشوز .. وأشرب من بعد بنتى عادى إزازة الكازوزة.. اللهم اخرجنا من هذه الأزمة بأقل عدد كيلوات.. ونرجع تانى 3 وجبات .. يارب رجع الكوافيرات .. ورجع الماتشات للرجالة.. يارب رجع للرجالة القهاوي دي قعدتهم بتجيب البلاوي".

تحل الفنانة نيللي كريم ضيفة على الدمية "أبلة فاهيتا"، في برنامجها الشهير "الدوبلكس".

ونشرت صفحة أبلة فاهيتا، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" قائلة: "الأرشانات والمز لايف من #الكوارنطين الخميس والجمعة ١١ بالليل على @ontv.. #اترزع_في_البيت #الدوبلكس".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، تدخل رمضان 2020، بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "بـ 100 وش"، بجانب كل من الفنان أسر ياسين، وعدد كبير من الممثلين.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بـ 100 وش" البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان 2020.

وروج آسر ياسين، للمسلسل من خلال نشره البرومو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام": وعلق عليه قائلًا: "التريلر الرسمي لمسلسل #بـ١٠٠وش رمضان ٢٠٢٠ #آسر_ياسين #رمضان_2020 انتاج جمال العدل.. تأليف عمرو الدالي | أحمد وائل.. إخراج كاملة أبو ذكري.. مدير تصوير: كريم نادر".

مسلسل "بـ 100 وش" بطولة كل من النجمة نيللى كريم، والنجم آسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

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