تعرف على شكل نيسان إكس تريل 2021 الجديدة كليا .. صور

بعد اعلان شركة نيسان عن تدشين السيارة اكس تريل 2021 الجديدة كليا وإظهارها خلال الفترة القادمة ، تم تسريب اول صور لها لتظهر ملامحها ومواصفاتها الخارجية ، والتى تعتبر الجيل القادم المسماة روج في الولايات المتحدة.





ومن الصور المسربة للسيارة نيسان اكس تريل 2021 ، يتضح ان مقدمتها بشبك على شكل حرف V تمامًا مثل سيارات نيسان الأخرى، مع اعتمادها على مصابيح منفصلة مثل جوك حيث المصابيح النهارية بالأعلى والمصابيح الأمامية بالأسفل.





اقرأ أيضا :

للمرة الأولى.. نيسان كيكس 2021 الجديدة بدون تمويهات.. صور

شاهد أول تصميم لـBMW الفئة السابعة النسخة الكهربائية.. صور

أول معلومات عن مازدا 6 الشكل الجديد 2022





كما ان السيارة الكروس أوفر المدمجة حازت على شكل وعر بمصابيح خلفية جديدة ومشتت هواء رياضي ، اما مقصورة راقية بجلد عالي الجودة ذو تطريز متباين، شاشة لمسية على شكل تابلت، دعم آبل كاربلاي لاسلكيًا، مقاعد أكثر اتساعًا وأكثر.





وسيبدأ إنتاج نيسان اكس تريل 2021 الجديدة كليًا في وقت ما قبل نهاية العام الحالي، على أن تصل للأسواق خلال الربع الأول من العام المقبل.