AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

العائدون من أمريكا يغادرون فندق الحجر بمرسى علم استعدادا للسفر للقاهرة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
Advertisements
ابراهيم جادالله

 غادر صباح اليوم الجمعة، المواطنون العائدون من أمريكا، فندق الإقامة المخصص للحجر الصحى بمرسى علم، وذلك بعد قضائهم 14 يومًا تحت الحجر الصحي بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، فى طريقهم لمطار مرسى علم الدولى، استعدادا لمغادرتهم علي متن رحلة داخلية لمطار القاهرة.

 

وأنهت إدارة الفندق إجراءات مغادرتهم من الغرف الفندقية المخصصة لهم، وتمت المغادرة في مجموعات بعد تعقيم جميع حقائب النزلاء، ووضعها في أماكن أمام منطقة الاستقبال وتم نقلها الأتوبيسات المخصصة لنقلهم إلى مطار مرسى علم الدولى.

 

من جانبه قال عاطف عثمان مدير الفندق السياحى والذي تم تخصيصه للحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا أن لجنة صحية من مديرية صحة البحر الأحمر أنهت عملها في توقيع الكشف الطبى النهائي لجميع النزلاء قبل مغادرتهم الفندق صباح يوم الجمعة، موضحًا أنه تم تنسيق المغادرة على مجموعات منظمة وذلك منعا للتكدس و توفير وسائل الراحة التامة للضيوف لضمان وصولهم لذويهم سالمين.

 

وأشار عثمان عن سعادة غامرة لجميع المصريين النزلاء بالفندق على انتهاء مدة الحجر الصحي بسلامة دون الإصابة، وعودتهم إلى بلادهم سالمين، مضيفًا توجهوا بالشكر إلى إدارة فندق الإقامة وجميع العاملين لحسن ضيافتهم ومعاملة لائقة.

 

وكشف مصدر من مطار مرسى علم الدولي، أن رحلة الطيران الداخلي التي ستقل المصريين العائدين من امريكا، من مطار مرسى علم للقاهرة بعد انتهاء الحجر الصحي ستقلع في العاشرة صباح اليوم في طريقها لمطار القاهرة.

محافظة البحر الأحمر تنهي عزل العائدين من واشنطن في مرسى علم








العائدون من أمريكا يغادرون فندق الحجر بمرسى علم استعدادا للسفر للقاهرة
العائدون من أمريكا يغادرون فندق الحجر بمرسى علم استعدادا للسفر للقاهرة
العائدون من أمريكا يغادرون فندق الحجر بمرسى علم استعدادا للسفر للقاهرة
العائدون من أمريكا يغادرون فندق الحجر بمرسى علم استعدادا للسفر للقاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور .. أول صور للمصريين العائدين من أمريكا داخل فندق الحجر بـ مرسى علم

ليست الرحلة الأخيرة.. نكشف الحالة الصحية للعائدين من واشنطن اليوم

مالك فندق العائدين من واشنطن لـ صدى البلد: لم أتردد ثانية في الموافقة على استضافتهم

بسبب كورونا.. كلب قادم من أمريكا يثير أزمة بمرسى علم

ممنوع زيارة الأقارب.. تفاصيل الحجر الصحي للعائدين من واشنطن داخل فندق مرسى علم

كواليس من داخل حجر العائدين من واشنطن في مرسى علم.. يكشفها مدير الفندق

ترشيحاتنا

مدرب برشلونة يكشف مفاجأة بشأن قرب عمله في الدوري المصري قبل قيادة الفريق الإسباني

رجل المهام الصعبة.. قصة طبيب بالحجر الصحى هرع فجرا لإنقاذ حياة مريضة كورونا أثناء الولادة

بملابس كاجوال .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

فيديوجراف.. أسعار الكحول المعقم بعد تحديدها رسميا

الناس خايفة تخرج من بيوتها.. صدى البلد فى قرية الخفافيش بالقليوبية

بسبب كورونا ونظرات الناس..أم تكتب رسالة على ظهر ابنتها.. صورة

AdvertisementS

صلاة التراويح ومنحة الـ 500 جنيه.. الوزراء يرد على 7 شائعات حول انتشار فيروس كورونا

بعد نجاح لقاح كورونا على الفئران.. استخدامه لعلاج البشر خلال أسبوعين

تونس تحبط مخططا إرهابيا لنقل فيروس كورونا إلى قوات الأمن.. تفاصيل

10 ملايين إصابة كورونا فى أفريقيا.. الصحة العالمية تصدم الجمهور بشأن القارة السمراء

الطفح الجلدي الأحمر ..علامة جديدة تنذر بإصابتك بـ فيروس كورونا

نتائج مبشرة.. القضاء نهائيًا على فيروس كورونا تحت درجة حرارة 92 لمدة 15 دقيقة

القومي للبحوث يفجر مفاجأة جديدة حول عقار جديد لكورونا.. تفاصيل

الحكومة تنفي إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهر أبريل

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17-4-2020

حقيقة ظهور حالة كورونا بين موظفي إدارة منشآة ناصر التعليمية بالجيزة

شكوى لـ الفيفا.. أول رد فعل من النقاز عقب تصريحات مرتضى منصور المسيئة

موعد صرفها والمستفيدين منها.. كل ما تريد معرفته عن العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العائدون من أمريكا يغادرون فندق الحجر بمرسى علم استعدادا للسفر للقاهرة

بـ صاروخ أرض جو.. اغتيال رئيس أدى إلى حرب أهلية.. تعرف على القصة الكاملة

بفستان أوف شولدر.. ليلى علوي تستعرض أناقتها بجلسة تصوير