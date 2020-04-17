العائدون من أمريكا يغادرون فندق الحجر بمرسى علم استعدادا للسفر للقاهرة

غادر صباح اليوم الجمعة، المواطنون العائدون من أمريكا، فندق الإقامة المخصص للحجر الصحى بمرسى علم، وذلك بعد قضائهم 14 يومًا تحت الحجر الصحي بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، فى طريقهم لمطار مرسى علم الدولى، استعدادا لمغادرتهم علي متن رحلة داخلية لمطار القاهرة.

وأنهت إدارة الفندق إجراءات مغادرتهم من الغرف الفندقية المخصصة لهم، وتمت المغادرة في مجموعات بعد تعقيم جميع حقائب النزلاء، ووضعها في أماكن أمام منطقة الاستقبال وتم نقلها الأتوبيسات المخصصة لنقلهم إلى مطار مرسى علم الدولى.

من جانبه قال عاطف عثمان مدير الفندق السياحى والذي تم تخصيصه للحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا أن لجنة صحية من مديرية صحة البحر الأحمر أنهت عملها في توقيع الكشف الطبى النهائي لجميع النزلاء قبل مغادرتهم الفندق صباح يوم الجمعة، موضحًا أنه تم تنسيق المغادرة على مجموعات منظمة وذلك منعا للتكدس و توفير وسائل الراحة التامة للضيوف لضمان وصولهم لذويهم سالمين.

وأشار عثمان عن سعادة غامرة لجميع المصريين النزلاء بالفندق على انتهاء مدة الحجر الصحي بسلامة دون الإصابة، وعودتهم إلى بلادهم سالمين، مضيفًا توجهوا بالشكر إلى إدارة فندق الإقامة وجميع العاملين لحسن ضيافتهم ومعاملة لائقة.

وكشف مصدر من مطار مرسى علم الدولي، أن رحلة الطيران الداخلي التي ستقل المصريين العائدين من امريكا، من مطار مرسى علم للقاهرة بعد انتهاء الحجر الصحي ستقلع في العاشرة صباح اليوم في طريقها لمطار القاهرة.