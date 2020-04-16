محافظة البحر الأحمر تنهي عزل العائدين من واشنطن في مرسى علم

أنهت أجهزة البحر الأحمر، الاستعدادات لمغادرة نزلاء الحجر الصحي بفندق مرسى علم، وذلك على متن طائرة خاصة تقلهم إلى مطار القاهرة الدولي، بعد قضائهم 14 يومًا تحت الحجر الصحي بعد عودتهم من أمريكا مطلع الشهر الجاري.

ومن ناحيته، أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على اللجنة الصحية اليوم الخميس، إنهاء إجراءات الكشف الطبي على جميع نزلائكم المصريين العائدين من أمريكا والمقيمين بفندق مرسى علم تحت الحجر الصحي بعد انتهاء مدة الحجر المقررة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مصدر مسئول بمطار مرسى علم الدولي، في تصريح صحفي، إلى أن المطار يستعد لإنهاء مغادرة المصريين الذين انتهت إقامتهم تحت الحجر الصحي، على متن طائرة خاصة عبر خطوط مصر للطيران وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وكشف عاطف عثمان، مدير الفندق السياحي، والذي تم تخصيصه للحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا، عن أن لجنة صحية من مديرية صحة البحر الأحمر بدأت عملها في توقيع الكشف الطبى النهائي لجميع النزلاء استعدادا لمغادرتهم الفندق صباح يوم الجمعة.

وأوضح "عثمان" أنه تم تنسيق المغادرة على مجموعات منظمة تباعا للسهولة بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائب النزلاء ووضعها في أماكن أمام منطقة الاستقبال تمهيدا لنقلها إلى مطار مرسى علم، عبر أتوبيسات مخصصة منعا للتكدس وتوفير وسائل الراحة التامة للضيوف لضمان وصولهم لذويهم سالمين.

ولفت "عثمان" إلى السعادة الغامرة لجميع المصريين النزلاء بالفندق على انتهاء مدة الحجر الصحي بسلامة من دون الإصابة وعودتهم إلى بلادهم سالمين، مضيفًا أنهم توجهوا بالشكر إلى إدارة فندق الإقامة وجميع العاملين لحسن ضيافتهم ومعاملتهم معاملة لائقة.

وأعلن عدد من المصريين من نزلاء الفندق، المشاركة في مبادرة رد الجميل من خلال التبرع لصندوق "تحيا مصر" شكرًا وعرفانًا منهم للدولة المصرية، التي حرصت على تخصيص طائرة خاصة لعودة المصريين العالقين في أمريكا وحسن استقبالهم بفندق الإقامة بمرسى علم وسهولة الإجراءات عند وصولهم مطار مرسى علم الدولي، وتوقيع الكشف الطبي عليهم فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحي والطب الوقائي بمعرفة صحة البحر الأحمر.