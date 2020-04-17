للوقاية من فيروس كورونا.. الطريقة الصحيحة لـ استخدام المطهرات الكحولية

يعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوم من ظهوره، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.
ووفقا لموقع مايو كلينك، مطهِّرات الأيدي المحتوية على الكحول، التي لا تتطلب استخدام الماء، هي بديل مقبول عند عدم توفر الصابون والماء. إذا كنت تستخدم مطهرًا لليد، فتأكد من أن المنتج يحتوي على الكحول بنسبة 60% على الأقل، اتبع هذه الخطوات:
- ضع منتج الجل في راحة يدٍ واحدة. تحقق من الملصق لمعرفة الكمية المناسبة.
- افرك يديك معًا.
- افرك الجل على جميع أسطح يديك وأصابعك حتى تجف يديك.
ووفقا لموقع مايو كلينك، مطهِّرات الأيدي المحتوية على الكحول، التي لا تتطلب استخدام الماء، هي بديل مقبول عند عدم توفر الصابون والماء. إذا كنت تستخدم مطهرًا لليد، فتأكد من أن المنتج يحتوي على الكحول بنسبة 60% على الأقل، اتبع هذه الخطوات:
- ضع منتج الجل في راحة يدٍ واحدة. تحقق من الملصق لمعرفة الكمية المناسبة.
- افرك يديك معًا.
- افرك الجل على جميع أسطح يديك وأصابعك حتى تجف يديك.