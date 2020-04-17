AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للوقاية من فيروس كورونا.. الطريقة الصحيحة لـ استخدام المطهرات الكحولية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:26 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
يعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوم من ظهوره، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.

ووفقا لموقع مايو كلينك، مطهِّرات الأيدي المحتوية على الكحول، التي لا تتطلب استخدام الماء، هي بديل مقبول عند عدم توفر الصابون والماء. إذا كنت تستخدم مطهرًا لليد، فتأكد من أن المنتج يحتوي على الكحول بنسبة 60% على الأقل، اتبع هذه الخطوات:

- ضع منتج الجل في راحة يدٍ واحدة. تحقق من الملصق لمعرفة الكمية المناسبة.

- افرك يديك معًا.

- افرك الجل على جميع أسطح يديك وأصابعك حتى تجف يديك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل المدخنون أكثر عرضة لـ الإصابة بفيروس كورونا؟

للوقاية من فيروس كورونا.. كيفية تعقيم عبوات الزجاجات والكارتون والفاكهة

فيروس كورونا.. إذا شعرت بهذه الأعراض عليك الذهاب فورًا للطبيب

للوقاية من فيروس كورونا .. كيفية تعقيم الأقمشة واللحوم والخبز

احذر.. هذه الأمراض تصيبك بنقص المناعة الحاد

تعلم كيفية استخدام مطهرات الأيدي الكحولية

ترشيحاتنا

صلاة التراويح ومنحة الـ 500 جنيه.. الوزراء يرد على 7 شائعات حول انتشار فيروس كورونا

الأقمار الصناعية ترصد تأثير فيروس كورونا على مدينة البندقية الإيطالية.. صور

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها

بسبب موقف سيارة .. مشاجرة بين 6 مصريين فى الكويت.. شاهد

3 دول خليجية تتصدر العرب فى إصابات كورونا.. تفاصيل

مزحة وتقليد.. كذبة أبريل في الكرة المصرية والعالمية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحدق يفهم..الأراجوز حكاية فن فرعوني يحمل رسائل سياسية بنكهة ساخرة

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها