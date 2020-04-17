الجيزة تطهر وتعقم 5000 منشأة وشارع بالأحياء والمراكز

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من رش وتطهير وتعقيم 5000 منشأه علي مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواصلة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا.





وأشار "راشد" الى أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت المنشأت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعددًا من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعددًا من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى أطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا .





واوضح المحافظ، أن مجهودات التطهير والتعقيم التى تمت شملت المنشأت والشوارع والمرافق حيث بلغت 600 بمدينة كرداسة و 470 بحي الوراق و 250 بمركز أبو النمرس و 300 بمركز أطفيح و 275 بمركز ومدينة العياط و 345 بمركز ومدينة البدرشين و390 بمركز ومدينة القناطر و580 بمركز ومدينة أوسيم و 250 بمركز ومدينة الصف 300 بحي شمال الجيزة و300 بحي جنوب الجيزة و275 بحي بولاق الدكرور و 215 بحي العمرانية و 200 بمركز بالواحات البحرية، مشيرًا الى أن مجهودات التطهير والتعقيم مستمرة بكافه قطاعات المحافظة وبمتابعة يوميه حفاظا ًعلى سلامه المواطنين .





ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بأنه يتم تنفيذ حملات رش وتطهير يوميا علي مستوي المحافظة بالكامل .

واشار الى ان مديرية الطب البيطري قامت امس برش وتطهير ادارة كرداسة وبقرية المعتمدية المخارج و المداخل والارتكازات الامنيه و منازل ش جمال عبد الناصر وابو خليل والبدوي والصاوي و عدد 500 منزل و 260 وجة محل بشارع الصفا و المروة بمنطقة الطوابق فيصل ومباني مديرية الطب البيطري كما تم بمركز العياط رش وتطهير 180منزل و40محل تجاري بقرية العامرية والشوارع الرئيسية و مدرسه العامرية الابتدائيه والإعدادية المشتركة و مصانع الفسيخ و الرنجة بمنطقة البراجيل و بشتيل بأوسيم ومستشفى أم المصريين و مركز علاج الأمراض الصدرية بأم المصريين والشوارع المحيطة بها وبعض المحلات التجارية و مجزر وردان وبحي الوراق تم تطهير شارع الجمعية الزراعية و شارع كمال عامر و شارع مصطفى عبدالشافي و ابو بكر الصديق و عدد 150 منزل و عدد 90 وجة محل والوحدة الصحية بابو النمرس الوحدة الصحية بترسا مكتب بريد ترسا و عدد 3 شوارع رئيسية و عدد 60 منزل .





وفى نفس الإطار أعلنت محافظة الجيزة انه في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وبناءًا علي التعليمات الواردة من وزارة الصحة و حرصا علي سلامه المواطنين سوف يتم تفعيل اجراءات العزل المنزلي علي العاملين بشركة الجيزة للغزل والنسيج الكائنة بمدينة كرداسة لمدة اربعة عشر يومًا حفاظا علي سلامه العاملين بالشركة وذويهم .





وكلف محافظ الجيزة مديرية الصحة باتخاذ اجراءات التعقيم والتطهير للشركة بالكامل .

