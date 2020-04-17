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حوادث

ضبط 532 هاربا و206 مخالفات مرورية بأسوان

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تنفيذ حملاتها الأمنية المكبرة لتحقيق الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 532 حكم شملت ضبط 154 حكم حبس جزئى و 19 حكم حبس مستأنف و 269 أحكام غرامات و 90 أحكام المخالفات .

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية شملت ضبط 3 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و 11 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 7 قضايا لمخالفات المخابز البلدية  ، بجانب ضبط قضية لسلع مهربة جمركيًا .

وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 206 مخالفة مرورية متنوعة منها ضبط سائقين تحت تأثير المخدر، بجانب سيارة وتروسكل و 2 توك توك بدون ترخيص ، و 29 مخالفة لتجاوز حد السرعة، و  31 مخالفة للتصالح الفورى،  و 60 مخالفة غرامة ونش،  و 77 مخالفة متنوعة.

يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.


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