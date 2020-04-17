إيطاليا.. وفاة 6 آلاف شخص بدور المسنين جراء فيروس كورونا

أظهر استطلاع حديث وفاة 6 آلاف حالة بدور المسنين في إيطاليا جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لقناة "العربية".





كانت إيطاليا فتحت تحقيقا في وفات عشرات النزلاء في أحد دور المسنين الكبرى بميلانو, حيث ينظر المحققون في وفاة نحو 180 شخصًا في دار رعاية بيو ألبيرجو تريفولتسيو في ميلانو منذ بدء انتشار كورونا.





وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن دور المسنين تخفي وفاة العديد من الضحايا جراء وباء كورونا.



