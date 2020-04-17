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محافظات

سلبية 51 حالة اشتباه بـ كورونا من ضمنهم مدير الطب الوقائي بـ الدقهلية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:11 م
الدكتور سعد مكى
الدكتور سعد مكى
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الجمعة سلبية التحاليل لجميع حالات الاشتباه بفيروس كورونا بمحافظة الدقهلية أمس واليوم.

وأضاف أن حالات الاشتباه اليوم وأمس بلغت 51 حاله اشتباه بفيروس كورونا من ضمنها مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بالدقهلية.

وأشار إلى أن جميع المرضى الموجودين فى مستشفي الحجر بتمى الأمديد والمدينة الجامعية يتلقون الرعاية الطبية الفائقة من أبطال الحجر الصحي ويتماثلون للشفاء قريبا وخروج من يتم التأكد من شفائه، قائلا: على الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة فى هذا الصدد.. إلزم بيتك تحمى نفسك وأهلك وبلدك". 
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