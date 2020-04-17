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محافظات

رجل أعمال يتبرع بسيارة لنقل شهداء كورونا بقنا .. صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:58 م
سيارة تكريم موتي
سيارة تكريم موتي من رجل أعمال شاب بقنا
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يوسف رجب

تخوف الكثير من السائقين من نقل ضحايا فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل الصحي، تسبب في حالة من الحيرة والألم لأسر المتوفين، لعجزهم عن توفير سيارة إسعاف لنقل ذويهم إلي مثواهم الأخير.



الشائعات والمعلومات المغلوطة كان لها الدور الأكبر في إحجام الكثير من السائقين عن نقل المتوفين، رغم عرض مبالغ كبيرة عليهم لستر الموتي كما يحب أن يطلق أهالي الصعيد علي عملية دفن الموتي.



الأزمة التي بدأت مع وفاة أول ضحايا كورونا في مستشفي العزل باسنا، وجدت حلًا جذريًا بعد قرر شاب قنائي تخفيف معاناة أبناء قنا، بشراء سيارة لنقل الموتي وخاصة شهداء كورونا من أي مستشفي عزل إلي أي مكان بمحافظة قنا.



عرض الخير الذي بادر به الشاب القنائي أيمن بدوى ، لم يتوقف علي شراء و إحضار السيارة، بل قرر أن تكون عملية النقل مجانية تمامًا لأي حالة من ضحايا فيروس كورونا، ليوفر علي الجميع معاناة البحث عن سيارة لنقل موتاهم.



المبادرة التي تم تنفيذها علي أرض الواقع، حظيت باهتمام و إشادة واسعة من قبل أبناء قنا، نظرًا للمعاناة الكبيرة التي كان يتحملها الأهالي بحثًا عن سائقين، في ظل إفادة مديرية الصحة، بعدم اختصاصهم بتوفير سيارات لنقل المتوفين بكورونا.

يذكر أن محافظة قنا، ودعت ٦ من أبنائها المصابين بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الفيروس في مصر، وعانى ذووهم بشدة فى إقناع سيارات نقل الموتى لنقل موتاهم، فضلا عن مطالبة بعض السائقين بمبالغ مالية غير منطقية للقيام بهذه المهمة.

رجل أعمال يتبرع بسيارة لنقل شهداء كورونا بقنا .. صور
رجل أعمال يتبرع بسيارة لنقل شهداء كورونا بقنا .. صور
رجل أعمال يتبرع بسيارة لنقل شهداء كورونا بقنا .. صور
رجل أعمال يتبرع بسيارة لنقل شهداء كورونا بقنا .. صور
رجل أعمال يتبرع بسيارة لنقل شهداء كورونا بقنا .. صور
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