التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه مأرب





قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن مليشيات الحوثي أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة مارب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية.





وأضاف المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تصعيد المليشيا الحوثية باستخدام الصواريخ البالستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفضها كافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين".





وتابع: "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه المليشيا".



