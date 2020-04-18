إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بينهم بقرية البلابيش دائرة مركز دار السلام بسوهاج، وتم القبض على الطرفين، وأخطرت النيابة العامة.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بوجود مشاجرة بناحية البلابيش بحري، وانتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كلًا من "طرف أول" (سامح.ا.ح - 18 عاما طالب)، و(عمر.ص.م - 19 عاما طالب) مصابين بجروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم.







و"طرف ثان"، (عبد الناصر.ا.ع - 42 عاما)، (كريم.ا.ع - 18 عاما طالب) مصابين بكدمات متفرقة بالجسم، الطرفين أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب، بسبب خلافات الجيرة.





كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.