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قبل شم النسيم ب48 ساعة .. ضع الفسيخ والرنجة في الفريزر لهذا السبب

السبت 18/أبريل/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يستعد المصريون حاليا للاحتفال بشم النسيم، ومن خلال العادات والتقاليد، أبرزها تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة المختلفة، والتي يجب اتخاذ بعض الاحتياطات قبل تناولها.

وقالت رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين الدكتورة شيرين زكي، إنه يجب علي كل ربة منزل وضع الأسماك المملحة بالفريزر قبل تناولها بـ48 ساعة.

وأضافت شيرين أن وضع السمكة في الفريزر يعمل علي قتل الميكروبات كما انه يعمل على تجميد وقتل بعض الحويصلات ليرقات الدود التي احيانا تكون متحوصلة داخل لحم الفسيخ أو الأسماك المملحة وعند تناولها تنتقل إلى جسم الإنسان.

وأشارت إلى أنه يفضل تناول الأسماك المملحة المطهاة، من خلال شوي الرنجة أو صدمة للفسيخ بزيت ساخن، كما يجب الاستغناء علي الرأس والأحشاء للسمكة وتفريزها بالطريقة التي تم شرحها.
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