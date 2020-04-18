قبل شم النسيم ب48 ساعة .. ضع الفسيخ والرنجة في الفريزر لهذا السبب

وأضافت شيرين أن وضع السمكة في الفريزر يعمل علي قتل الميكروبات كما انه يعمل على تجميد وقتل بعض الحويصلات ليرقات الدود التي احيانا تكون متحوصلة داخل لحم الفسيخ أو الأسماك المملحة وعند تناولها تنتقل إلى جسم الإنسان.



