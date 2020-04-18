قبل شم النسيم ب48 ساعة .. ضع الفسيخ والرنجة في الفريزر لهذا السبب

يستعد المصريون حاليا للاحتفال بشم النسيم، ومن خلال العادات والتقاليد، أبرزها تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة المختلفة، والتي يجب اتخاذ بعض الاحتياطات قبل تناولها.
وقالت رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين الدكتورة شيرين زكي، إنه يجب علي كل ربة منزل وضع الأسماك المملحة بالفريزر قبل تناولها بـ48 ساعة.
وقالت رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين الدكتورة شيرين زكي، إنه يجب علي كل ربة منزل وضع الأسماك المملحة بالفريزر قبل تناولها بـ48 ساعة.
وأضافت شيرين أن وضع السمكة في الفريزر يعمل علي قتل الميكروبات كما انه يعمل على تجميد وقتل بعض الحويصلات ليرقات الدود التي احيانا تكون متحوصلة داخل لحم الفسيخ أو الأسماك المملحة وعند تناولها تنتقل إلى جسم الإنسان.