إلغاء امتحانات التيرم الثاني لطلاب الجامعات.. أول تعليق من تعليم البرلمان على القرار

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن قرارات المجلس الأعلى للجامعات جيدة تتناسب مع علاج أزمة فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن البدائل المطروحة فى بيان المجلس الأعلى للجامعات منطقية.





وأضافت "نصر"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تأجيل إمتحانات الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا نقطة هامة ويتوقف عليها المستوى الحقيقي للطالب.





وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه فيما يتعلق بالبدائل المطروحة لسنوات النقل فإننى أرى أنه ليست هناك تجهيزات بالقدر الكافى لإجراء الإمتحانات الإلكترونية ، كما أن هناك شكاوى من نظام التعليم عن بعد بشأن عدم التواصل مع هيئة التدريس ، مشيرا إلى أنه من الأهم أن نضمن وصول محاضرات الترم التانى للطلاب.





وتابعت: بالنسبة للكليات النظرية فى سنوات النقل فنجد أن أعدادها كبيرة ، وبالتالى فيجوز عمل أبحاث بها رغم صعوبة تقييم الأبحاث لأن الطالب لم يتقن طريقة البحث، وبالتالى فهذا البديل به عدل لأنه لا يضاف إلى التراكمى وستكون النتيجة إما ناجح أو راسب.





وقالت إن تنفيذ الإمتحانات الإلكترونية صعب جدا لأنه حتى لو أعداد الطلاب قليلة فإن ذلك سيتلزم نزولهم لإجراء الإمتحانات إلكترونيا فى الجامعة، وبالتالى فلن نقضى على أزمة التجمعات، كما أنه فى نفس الوقت من الصعب إجراء الإمتحانات إلكترونيا من المنزل لأن كل الطلاب لا تملك أجهزة كمبيوتر وإنترنت.





كما أشادت بتأجيل إجراء إمتحانات العملى للعام القادم، وهذا يؤكد أننا نضع علاجا لأزمة فيروس كورونا، وأن ما يحدث ليس ظروفا طبيعية.





كما طالبت بإعادة النظر بالنسبة للطلاب الوافدين الذين يتعاملون بالمشروع البحثى ، خاصة أن ميعاد تخرجه من الممكن ان يتم تغييره، مؤكدا على ضرورة التواصل بين الجامعة والمحافظات الاخرى حتى لاتكون هناك أى أضرار على الطلاب الوافدين.



