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رياضة

الزمالك ينافس الوداد والرجاء على ضم مهاجم حسنية أغادير.. تفاصيل

السبت 18/أبريل/2020 - 04:34 م
كريم بركاوي
كريم بركاوي
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محمد السعيد
أكدت صحيفة " المنتخب" المغربية، أن نادي الزمالك دخل في منافسة مع كلا من الوداد والرجاء، على ضم كريم بركاوي مهاجم فريق حسنية أغادير.

وذكرت الصحيفة المغربية، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يرغب في ضم لاعب مغربي جديد وهو كريم بركاوي، والذي تألق مع فريق حسنية أغادير هذا الموسم، في بطولتي الدوري والكونفدرالية.

وأضافت الصحيفة، أن الزمالك سيواجه منافسة مع كلا من الوداد والرجاء، اللذان يرغبان في التعاقد مع اللاعب ايضا.

وشارك كريم بركاوي مع حسنية أغادير في 16 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهما 8 أهداف وصنع هدف وحيد.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريم بركاوي 400 ألف جنيه إسترليني وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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