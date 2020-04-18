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أخبار البلد

ناير ناجي يقدم مجموعة من الترانيم في احتفال "الإنجيلية" بعيد القيامة

السبت 18/أبريل/2020 - 04:57 م
المايسترو ناير ناجي
المايسترو ناير ناجي
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سامح سلام


قدم المايسترو ناير ناجي مجموعة من الترانيم الروحية الخاصة بعيد القيامة المجيد بمشاركة إحدى المرنمات في احتفال الكنيسة الإنجيلية بالعيد دون حضور شعبي.

وتضمنت الترانيم مجموعة من الكلمات التى تحكي عن قصة الفداء العظيم الذى قدمه السيد المسيح للبشرية مصحوبا بعزف موسيقي هادئ ، كما شملت الترانيم طلب معونة الله في هذه الظروف التى يمر بها العالم .

وقال القس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة إن فيروس كورونا سبب الخوف على مستوى الكرة الأرضية كلها، لافتا إلى أن الخوف يكون من العدوى ومن الآثار الاقتصادية والأبناء وأمور عديدة جدا.

وأضاف القس يوسف سمير - في كلمته خلال احتفال الكنيسة الانجيلية بعيد القيامة المجيد - أن الخوف الأكبر هو من الموت وسببه هو الخوف من المجهول، ومن قطع العلاقات مع من نحيا معهم على الأرض، وربما المصير المجهول الذى لا نعلم عنه شئ.

وتابع قائلا، إنه في هذا اليوم تظهر قوة وجلال القيامة المجيدة للسيد المسيح فهو الذى هزم الموت بكل قوة ونعمة وتحدى وأن يضعه تحت أقدامه، واليوم نحتفل بما قاله السيد المسيح لكل من آمن به أنه ستكون له حياة أبدية، والسيد المسيح يقول عن نفسه "أنا هو القيامة والحياة وكل من يؤمن بي وإن مات فسيحيا".

الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالات عيد القيامة، بمجموعة من التراني لفريق الحياة الأفضل، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

 ويقتصر حضور احتفالات الطائفة الإنجيلية، بعيد القيامة على رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، وبعض قيادات الطائفة والمذاهب الإنجيلية المختلفة.

 وظهرت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة التي تستضيف احتفالات عيد القيامة، خالية من الحضور الشعبي، وتبث الاحتفالات عبر عدد من القنوات الفضائية. 
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