وزير الحرب الأمريكي: لدى إيران “فرصة لعقد صفقة جيدة”

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن لدى إيران “فرصة لعقد صفقة جيدة”، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات تخفف حدة التوتر القائم بين طهران وواشنطن.

جاءت تصريحات هيغسيث في سياق حديثه لوسائل إعلام أمريكية، حيث أكد أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام الحلول الدبلوماسية، مشددًا على أن بلاده تفضل المسار التفاوضي، رغم استمرار الخلافات حول عدد من الملفات، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وأنشطة طهران الإقليمية.

تأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الشد والجذب بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018. ورغم محاولات إحياء الاتفاق خلال السنوات الماضية، فإن المفاوضات واجهت تعثرات متكررة بسبب تباين المواقف بين الطرفين.

تعكس تصريحات وزير الحرب الأمريكي ما يصفه مراقبون بـ“الرسائل المزدوجة”، حيث تجمع واشنطن بين الدعوة إلى التفاوض، والاستمرار في سياسة الضغط، سواء عبر العقوبات أو عبر الوجود العسكري في المنطقة.