من علاج المصابين للمعاناة من الفيروس.. رحلة طبيب كفر الزيات المتعافي من كورونا.. صور





سيطرت حاله من البهجة والسعادة على وجوه المئات من الأسر والعائلات بقرية الدلجمون بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية مسقط رأس .الدكتور "محمود عبد الله " الطبيب الذي تعافي من فيروس كورونا، وعودته الي احضان أفراد أسرته





وحرص ممثلو كبار العائلات والأسر على توزيع العصائر والحلوي الي الجيران والماره بالشوارع المجاوره لمسقط رأس الطبيب فرحا لخروجه من العزل الصحي بمستشفي كفر الزيات العام .





أصيب بالفيروس القاتل جراء الاختلاط بإحدى الحالات المصابة خلال عمله في مستشفى الزيتون التخصصي " بهذه الكلمات عبر الطبيب " عبد الله " حال تواجده داخل منزله وسط أفراد أسرته وهو يرفع علامات النصر: "أطباء الجيش الأبيض ومسؤولي وزاره الصحه يواصلون العمل ليلا ونهارا لانقاذ حياه مصابي كورونا والكشف عن المخالطين لهم أثناء أداء الواجب الطبي والرعاية الصحية الكاملة .





وأوضح أنه كالطبيب كان يعمل استشاري عناية مركزة، في مستشفى الزيتون التخصصي وحدثت اصابته بفيروس كورونا منذ اسبوعين وتم عزله في كفر الزيات وخضع الى مرحلة العلاج استمرت 7 أيام" كما نقل الي المدينه الجامعيه بالمنصورة .





وتابع : "كل فخر له أن يكون طبيبا وأن إصابته أثناء عمله في علاج المصابين والعمل على شفائهم، وأن ما يبذل من قبل وزارة الصحة يعد مجهود خرافي، وجميع من يعمل في مستشفيات العزل يضحون بأنفسهم ولديهم حماس كبير واصرار على حماية المصريين ولا ينتظرون اي مقابل، ولديهم استعداد للإصابة مقابل ان يشفى المرضى، وفرحتهم بشفاء مريض مصاب أكبر من أي فرحة في حياتهم .





وكشف عن تماثله للشفاء وحصل اليوم على اذن خروج وتوجه الى منزله،و شكر الطواقم الطبية والعاملين في المستشفى التي تواصل عمل الليل بالنهار من أجل رعاية المصابين، والقضاء على محاربة فيروس كورونا .





و ناشد الطبيب الشاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بعدم الانصياع وراء نشر أي معلومات تخص فيروس كورونا والاكتفاء فقط بنشر الايجابيات ما يساعد في رفع الروح المعنوية





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