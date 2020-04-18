AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

من علاج المصابين للمعاناة من الفيروس.. رحلة طبيب كفر الزيات المتعافي من كورونا.. صور

السبت 18/أبريل/2020 - 06:00 م
طبيب كفر الزيات المتعافى
طبيب كفر الزيات المتعافى من فيروس كورونا
Advertisements
أحمد على


سيطرت حاله من البهجة والسعادة على وجوه المئات من الأسر والعائلات بقرية الدلجمون بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية مسقط رأس .الدكتور "محمود عبد الله " الطبيب الذي تعافي من فيروس كورونا، وعودته الي احضان أفراد أسرته


وحرص ممثلو كبار العائلات والأسر على توزيع العصائر والحلوي الي الجيران والماره بالشوارع المجاوره لمسقط رأس الطبيب فرحا لخروجه من العزل الصحي بمستشفي كفر الزيات العام .


 أصيب بالفيروس القاتل جراء الاختلاط بإحدى الحالات المصابة خلال عمله  في مستشفى الزيتون التخصصي " بهذه الكلمات عبر الطبيب " عبد الله " حال تواجده داخل منزله وسط أفراد أسرته وهو يرفع علامات النصر: "أطباء الجيش الأبيض ومسؤولي وزاره الصحه يواصلون العمل ليلا ونهارا  لانقاذ حياه  مصابي كورونا والكشف عن المخالطين لهم أثناء أداء الواجب الطبي والرعاية الصحية الكاملة .


وأوضح أنه كالطبيب كان  يعمل استشاري  عناية مركزة، في مستشفى الزيتون التخصصي وحدثت اصابته بفيروس كورونا منذ اسبوعين وتم عزله في كفر الزيات وخضع الى مرحلة العلاج استمرت  7 أيام" كما نقل الي المدينه الجامعيه بالمنصورة .


وتابع : "كل فخر له أن يكون طبيبا وأن إصابته أثناء عمله في علاج المصابين والعمل على شفائهم، وأن ما يبذل من قبل وزارة الصحة يعد مجهود خرافي، وجميع من يعمل في مستشفيات العزل يضحون بأنفسهم ولديهم حماس كبير واصرار على حماية المصريين ولا ينتظرون اي مقابل، ولديهم استعداد للإصابة مقابل ان يشفى المرضى، وفرحتهم بشفاء مريض مصاب أكبر من أي فرحة في حياتهم .


وكشف عن تماثله للشفاء وحصل اليوم على اذن خروج وتوجه  الى منزله،و شكر الطواقم الطبية والعاملين في المستشفى التي تواصل عمل الليل بالنهار من أجل رعاية المصابين، والقضاء على محاربة فيروس كورونا .


و ناشد الطبيب الشاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك  بعدم الانصياع وراء  نشر أي معلومات تخص فيروس كورونا والاكتفاء فقط بنشر الايجابيات ما يساعد في رفع الروح المعنوية


 م


من علاج المصابين للمعاناة من الفيروس.. رحلة طبيب كفر الزيات المتعافي من كورونا.. صور
من علاج المصابين للمعاناة من الفيروس.. رحلة طبيب كفر الزيات المتعافي من كورونا.. صور
من علاج المصابين للمعاناة من الفيروس.. رحلة طبيب كفر الزيات المتعافي من كورونا.. صور
من علاج المصابين للمعاناة من الفيروس.. رحلة طبيب كفر الزيات المتعافي من كورونا.. صور
من علاج المصابين للمعاناة من الفيروس.. رحلة طبيب كفر الزيات المتعافي من كورونا.. صور
من علاج المصابين للمعاناة من الفيروس.. رحلة طبيب كفر الزيات المتعافي من كورونا.. صور
من علاج المصابين للمعاناة من الفيروس.. رحلة طبيب كفر الزيات المتعافي من كورونا.. صور
من علاج المصابين للمعاناة من الفيروس.. رحلة طبيب كفر الزيات المتعافي من كورونا.. صور
من علاج المصابين للمعاناة من الفيروس.. رحلة طبيب كفر الزيات المتعافي من كورونا.. صور
من علاج المصابين للمعاناة من الفيروس.. رحلة طبيب كفر الزيات المتعافي من كورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن الغربية يعيد حلاقا مشتبه في إصابته بكورونا عقب هروبه من حميات كفر الزيات.. صور

وفاة أول حالة مصابة بكورونا داخل العزل في كفرالزيات

شاهد.. بعد وفاة أول حالة "كورونا " .. وكيل الصحة يتفقد الحجر الصحي في الغربية

صحة كفر الزيات: استمرار حملات تطهير وتعقيم الشوارع المحيطة بمستشفى العزل ..صور

أهالي كفر الزيات يعقمون محيط مستشفى العزل للوقاية من فيروس كورونا.. صور

نائب محافظ الغربية: الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال 3 أشهر.. صور

ترشيحاتنا

إصابة وكيل طب القصر العيني بفيروس كورونا

الصحة العالمية: احتواء فيروس كورونا ممكن والمعركة ستكون صعبة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لفرق النقل واستبدالها بـ رسائل بحثية

سهير رمزي تكشف كواليس حلقتها في "شيخ الحارة والجريئة"

الصحة: ضبط وإعدام 53 طن أغذية متنوعة وأسماك مملحة ومدخنة.. و6 آلاف لتر عصائر فاسدة

بعد تهديده باعتزال الفن.. خالد النبوي يتصدر تويتر والسبب أفيش لما كنا صغيرين

AdvertisementS

فى حالة حرجة.. فنان شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

الأعلى للجامعات: لا نية لإلغاء الفصل الدراسي الثاني

الاعتزال هو الحل .. تعليق ناري من خالد النبوى بعد تصدر ريهام حجاج بوستر لما كنا صغيرين

وزير التعليم العالي يحذر الطلاب من نقل أو اقتباس الأبحاث.. ويؤكد: سنطبق القانون

صندوق النقد الدولى يزف بشرى سارة لـ مصر بشأن فيروس كورونا.. تفاصيل

مفاجأة غير سارة.. باحثون أمريكيون يكشفون حقيقة كورونا

إصابة وكيل طب القصر العيني بفيروس كورونا

معتقل 7 سنوات بلا محاكمة.. زوجة شيخ من آل ثاني تفضح التعذيب في سجون قطر

ننشر القرارات النهائية التي أصدرها الاعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات (البيان كامل)

مفيش درجات والاعتماد على الرسوب أو النجاح فقط.. تفاصيل قرار استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث

يقضي نهائيًا على كورونا.. دواء أمريكي جديد يشفي من الفيروس اللعين في أقل من أسبوع

الإفتاء توضح خطأ شائعا يقع فيه البعض أثناء السحور يفسد الصوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل حزين.. كياري مدير مكتب الرئيس النيجيري ينضم لقائمة ضحايا فيروس كورونا

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

في السيارة.. دينا فؤاد بإطلالة التسوق في آخر ظهور لها