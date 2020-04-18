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توك شو

بـ 60 جنيه بس.. شاهد مسلسلات رمضان على whatch it بدون فواصل إعلانية

السبت 18/أبريل/2020 - 07:34 م
whatch it
whatch it
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عبد الخالق صلاح
أعلنت منصة  whatch it المسلسلات المقرر عرضها خلال شهر رمضان عبر تطبيقها؛ وهى "فلانتينو" للزعيم عادل امام، و"الاختيار" للنجم أمير كرارة، و"البرنس" للنجم محمد رمضان، و "النهاية" للنجم يوسف الشريف، و"الفتوة" للنجم ياسر جلال.


كما تعرض أيضا مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، و"فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، و"لما كنا صغيرين" للنجمين خالد النبوي ومحمود حميدة، و"ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، و"ليالينا 80" للنجمين اياد نصار وغادة عادل.

وتقدم المنصة أيضا باقة مسلسلات كوميدية منها، "رجالة البيت" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، و "عمر ودياب" للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر، و"بـ 100 وش" للنجمين نيللى كريم وآسر ياسين.

تقدم منصة WATCH IT الرقمية مفاجآت عديدة خلال الفترة المقبلة، حيث قامت بتجميع عدد كبير من مسلسلات شهر رمضان لتقديم وجبة دسمة للجمهور، وذلك باشتراك رمزى 60 جنيهًا في الشهر، أو 120 جنيها في الـ3 شهور، مؤكدة أن العرض سارٍ حتى 15 مايو.
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