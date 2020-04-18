بـ 60 جنيه بس.. شاهد مسلسلات رمضان على whatch it بدون فواصل إعلانية

أعلنت منصة whatch it المسلسلات المقرر عرضها خلال شهر رمضان عبر تطبيقها؛ وهى "فلانتينو" للزعيم عادل امام، و"الاختيار" للنجم أمير كرارة، و"البرنس" للنجم محمد رمضان، و "النهاية" للنجم يوسف الشريف، و"الفتوة" للنجم ياسر جلال.









كما تعرض أيضا مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، و"فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، و"لما كنا صغيرين" للنجمين خالد النبوي ومحمود حميدة، و"ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، و"ليالينا 80" للنجمين اياد نصار وغادة عادل.





وتقدم المنصة أيضا باقة مسلسلات كوميدية منها، "رجالة البيت" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، و "عمر ودياب" للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر، و"بـ 100 وش" للنجمين نيللى كريم وآسر ياسين.



