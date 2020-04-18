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فن

ولع شمعة.. رسالة غامضة من سيمون لمتابعيها عبر تويتر.. شاهد

السبت 18/أبريل/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة سيمون، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، رسالة، بعثت فيها الأمل لمتابعيها.

وكتبت سيمون:"اوقد شمعة في الظلام وابتسم للظلام الذي كان .....وقبل ما الشمعة تخلص .....ونورها يروح؛ حضر شمعة تانية قبل ما يرجع الظلام يضحك عليك".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة سيمون مسلسل "قيد عائلى"  تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.
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