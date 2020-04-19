فيديوجراف.. خالد النبوي يفكر في الاعتزال بسبب لما كنا صغيرين

مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى سيعرض رمضان 2020، المسلسل بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنان خالد النبوي والفنان محمود حميدة وإخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.





انتشرت صورة دعائية لبوستر المسلسل مما أثار استياء الفنان خالد النبوى وكشف خالد النبوي عن عدم موافقته على أي ملصق دعائي تم الإعلان عنه كبوستر رسمي للمسلسل.





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ولمزيد من التفاصيل لماذا غضب الفنان خالد النبوى من بوستر مسلسل " لما كنا صغيرين"؟، تابعوا الفيديوجراف التالي.