احذر.. طريقة تنشيف اليدين يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة بفيروس كورونا

نصحت منظمة الصحة العالمية المواطنين بغسل أيديهم بانتظام بالماء والصابون أو فركهم بمطهر يحتوي على الكحول لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، والحفاظ على نظافة اليدين الجيدة هو أهم شئ للحد من انتشاره.





ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم الخطوات التى يجب أتباعها بعد غسيل الأيدى للتأكد من عد الإصابة بالعدوى





ووفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعد تجفيف اليدين باستخدام مناشف ورقية يمكن التخلص منها أمرًا بالغ الأهمية بعد غسل اليدين حيث توجد فرص لانتشار الفيروس من الأيدي المبللة، ولذلك يُنصح بهذا بشكل أساسي للعاملين في الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا بانتظام أستخدام المناديل الورقية لتنشيف اليدين.





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ونتيجة لترك اليدين مع مجففات الهواء يمكن ان تتفجر مسببات الأمراض بسبب سرعة الهواء وتنتشر بسرعة كبيرة، وهذا يزيد من فرص التلوث البيئي والسطحي بعشر مرات وكذلك تلوث الملابس خمس مرات.





ووفقا لدراسة نشرت في مجلة العدوى في المستشفيات ، تميل مجففات الأيدي إلى نشر العدوى أكثر من المناشف الورقية، كما أجريت الدراسة في الحمامات العامة بالمستشفيات حيث سمحت بطريقة واحدة فقط لتجفيف اليدين ، إما مجففات الهواء أو المناشف الورقية.





يعد التجفيف المناسب للأيدي بعد غسلها جزءًا مهمًا من نظافة اليدين حيث أن انتقال مسببات الأمراض أكثر من الأيدي المبللة مقارنة بالأيدي الجافة، وتقول دراسة أن تجفيف اليدين بمنشفة ورقية يزيل البكتيريا بشكل فعال ويمنع التلوث المتبادل.



