رئيس الاتحاد السكندري لـ صدى البلد: صحة المواطنين أهم من بطولة الدوري.. ورحيل أحمد رفعت للزمالك ومد إعارة رزاق سيسيه لا زال معلَّقًا.. وعودة النشاط تحسم الصفقات المقبلة

تسبب انتشار فيروس كورونا في توقف العديد من الأنشطة الرياضية على مستوى العالم، والذي تسبب في خلق أزمة مالية جديدة داخل بعض الأندية، خاصة أندية الدوري المصري التي تعاني كثيرا بسبب مستحقات بعض اللاعبين.

وفي ظل تلك الأزمة؛ استطاع نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، إبرام التقليل من تداعيات الموقف، خاصة عقب إطلاق كافة القطاعات مبادرة "التنازل عن مستحقاتهم المالية" لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال حواره مع موقع "صدى البلد" الإخباري، كشف رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي عن آخر المستجدات داخل الفريق، وهو ما نوضحه عبر السطور التالية.

هل تنازل لاعبو الاتحاد السكندري عن مستحقاتهم المالية؟

بالفعل قرر لاعبو الفريق الأول بالإتفاق مع مجلس الإدارة التنازل عن 50 % من راتبهم لصالح النادي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

- في حالة إلغاء الدوري المصري هل سيتم تسديد القيمة المالية المتبقية للاعبين؟

- حتى تلك اللحظة تمكن لاعبو الاتحاد السكندري من الحصول على 65% من قيمة المستحقات المالية، وتم الاتفاق على التنازل عن 25% من القيمة المتبقية، في حالة عدم استكمال الدوري المصري، بالإضافة إلي التنازل عن الـ 5% المتبقية من قيمة العقود.

- بصفتك رئيس أحد أهم أندية الدوري المصري هل سيتم إلغاء بطولة الدوري أم استكمالها؟

استكمال الدوري أو إلغاؤه يتوقف على الظروف التي يتعرض لها الجميع، فصحة المواطن واللاعبين أهم من بطولة الدوري المصري، وآمل أن تنتهي تلك الأزمة، ويتم استكمال كافة الأنشطة من جديد.

هل طالبتم من نادي الزمالك مد فترة إعارة رزاق سيسيه ؟

لم يتم التحدث مع أحد من مسئولي نادي الزمالك بخصوص مد إعارة رزاق سيسيه ليتواجد داخل صفوف نادي الاتحاد .

ما هو موقف النادي من رحيل أحمد رفعت المعار من الزمالك؟

حتى تلك اللحظة لم يتلقَّ الاتحاد السكندري طلبا رسميا بعودة أحمد رفعت إلى صفوف نادي الزمالك، عقب انتهاء إعاراته.

ما هو موقف نادي الاتحاد السكندري من الصفقات الصيفية المقبلة؟

سيتم عقد جلسة مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول؛ للحديث عن كافة الصفقات الصيفية، خاصة في ظل رحيل بعض اللاعبين عقب انتهاء إعارتهم، ولكن حتى الآن لم نتطرَّق إلى تلك النقطة في حالة عدم معرفة مصير الدوري المصري بسبب فيروس كورنا.

وطالب محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، كافة اللاعبين، بالالتزام بالتدريبات اليومية؛ من أجل الاستعداد للعودة من جديد، في حالة استكمال الدوري المصري، معربا عن تمنياته بالخروج من تلك الأزمة.