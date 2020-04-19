AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل نزول الدم من الفم يبطل الصيام؟ الإفتاء توضح

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:30 ص
هل نزول الدم من الفم
هل نزول الدم من الفم يبطل الصيام؟ الإفتاء توضح
Advertisements
محمود ضاحي
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال فتوى مسجله له، مضمونه "هل نزول الدم من الفم يبطل الصيام؟".

وقال الشيخ محمود شلبي: "لو استطعت أن تلفظه فاخرجه ولا تبتلعه لكن لو سبقك إلى الجوف دون قصد أو تعمد فالصيام صحيح ولا شيء فى ذلك".


وأضاف أن من ابتلى بدم اللثة ويصعب عليه إخراج هذا الدم أو أن يبتلعها فهذا لا يبطل الصيام، والصيام صحيح ولا شيء فى ذلك.

حكم خروج دم من اللثة والأسنان أثناء الصيام

أيضًا قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خروج الدم من اللثة لا شيء فيه ولا يفطر.

وأضاف الشيخ محمد وسام أنه يجب على من خرج دم فمه أن يحاول بقدر الإمكان أن لا ينزل شيء إلى الجوف، وهذا هو المطلوب فإذا دخل شيء إلى الجوف رغما عنه فصيامه صحيح ولا شيء عليه.

Advertisements

ترشيحاتنا

بفستان كتف وكتف.. زوجة عماد متعب تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

حاسبوا تميم .. مقتل فهد بوهندي بسجون قطر يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

مفاجأة.. كهربا لم يشكُ الزمالك لـ الفيفا

ترامب: كنا سنفقد ملايين الأمريكان لو طبقت نظرية مناعة القطيع

بأقل تكلفة.. طريقة تحضير مشروب العرقسوس في رمضان

الأعلى للجامعات يحسم مصير مشاريع التخرج.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أمريكية تتهم شباب خلايجة بتهريب الممنوعات فأحرجوها بكرتونة.. فيديو

قبل رمضان.. أطعمة لا يمكن تخزينها في الفريزر

5 بدائل غير متوقعة للبيكنج باودر من مطبخك