هل نزول الدم من الفم يبطل الصيام؟ الإفتاء توضح

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال فتوى مسجله له، مضمونه "هل نزول الدم من الفم يبطل الصيام؟".





وقال الشيخ محمود شلبي: "لو استطعت أن تلفظه فاخرجه ولا تبتلعه لكن لو سبقك إلى الجوف دون قصد أو تعمد فالصيام صحيح ولا شيء فى ذلك".









وأضاف أن من ابتلى بدم اللثة ويصعب عليه إخراج هذا الدم أو أن يبتلعها فهذا لا يبطل الصيام، والصيام صحيح ولا شيء فى ذلك.





حكم خروج دم من اللثة والأسنان أثناء الصيام





أيضًا قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خروج الدم من اللثة لا شيء فيه ولا يفطر.





وأضاف الشيخ محمد وسام أنه يجب على من خرج دم فمه أن يحاول بقدر الإمكان أن لا ينزل شيء إلى الجوف، وهذا هو المطلوب فإذا دخل شيء إلى الجوف رغما عنه فصيامه صحيح ولا شيء عليه.



