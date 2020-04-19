من غناء المدفعجية.. آسر ياسين يروج للأغنية الدعائية لمسلسل بـ100 وش

طرح الفنان آسر ياسين ألأغنية الدعائية لمسلسل " 100 وش" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهي بعنوان "مليونير"، غناء "المدفعجية".

مسلسل بـ "100 وش" من بطولة كلا من النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.