AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دينا الشربيني: الخوف من كورونا أفادني في لعبة النسيان.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:59 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت دينا الشربيني، إن موقع تصوير مسلسل لعبة النسيان يوجد به طبيب يقوم بالكشف على الجميع، كما أن التعقيم يتم كل 20 دقيقة لجميع العاملين في التصوير.


وأضافت دينا الشربيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية الذى يقدمة الاعلامي عمرو اديب علي قناه ام بي سي مصر ، أن هناك خوف دئما من كورونا ولهذا كان هناك حرص على وجود مسافة بين الفنانين المشاركين في العمل دائما، وهذا الخوف أفادني في تمثيل الشخصية .


وأوضحت دينا الشربيني: "قبل رمضان سنكون انتهينا من تصوير اكثر من نصف المسلسل.. هناك مجهود كبير للانتهاء من التصوير قبل شهر رمضان".


وتابعت دينا الشربيني: "المسلسل بطولة احمد داود.. عملنا سويا كثيرا وهناك مفاجآت في هذا المسلسل وستكتشف في الحلقة الثالثة.. أحب التمثيل معه ومعنا ايضا انجي المقدم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكمامة.. أحدث ظهور لـ دينا من داخل لوكشن مسلسل لعبة النسيان

تفاصيل مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

شاهد.. بوستر مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني بعدسة مصور الهضبة

للعام الثاني على التوالي.. مخرج مسلسل دينا الشربيني يعلن انسحابه

أحمد صفوت ينضم إلى فريق لعبة النسيان

لمطالبتها بارتداء الحجاب ..رجاء الجداوي تحذف صورتها من انستجرام

ترشيحاتنا

مريهان حسين تجتاح جوجل برقصة فيفي عبده

صدى البلد يرصد حفلة شواء بالغردقة تكشف شاطئا خفيًا لتجمعات المواطنين..شاهد

يرفض الزمالك والهلال.. مهاجم السد القطري يلمح للانتقال إلى الأهلي

أخبار الرياضة.. مفاجأة جديدة فى شكوى كهربا ضد الزمالك.. نجم بيراميدز يضغط على الفريق للانضمام للأهلي

مرتضى منصور: أريد الرحيل عن رئاسة الزمالك والجماهير وراء استمراري

مدرب الأهلي يرد على مقولة "المارد الأحمر يفوز لضعف الفرق الأخرى وليس لقوته"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة

بمظاهرات حاشدة .. مؤيدو ترامب يكسرون أوامر التباعد الاجتماعي

شاهد.. أمريكية تتهم شباب خلايجة بتهريب الممنوعات فأحرجوها بكرتونة.. فيديو