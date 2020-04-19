دينا الشربيني: الخوف من كورونا أفادني في لعبة النسيان.. فيديو

قالت دينا الشربيني، إن موقع تصوير مسلسل لعبة النسيان يوجد به طبيب يقوم بالكشف على الجميع، كما أن التعقيم يتم كل 20 دقيقة لجميع العاملين في التصوير.









وأضافت دينا الشربيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية الذى يقدمة الاعلامي عمرو اديب علي قناه ام بي سي مصر ، أن هناك خوف دئما من كورونا ولهذا كان هناك حرص على وجود مسافة بين الفنانين المشاركين في العمل دائما، وهذا الخوف أفادني في تمثيل الشخصية .









وأوضحت دينا الشربيني: "قبل رمضان سنكون انتهينا من تصوير اكثر من نصف المسلسل.. هناك مجهود كبير للانتهاء من التصوير قبل شهر رمضان".









وتابعت دينا الشربيني: "المسلسل بطولة احمد داود.. عملنا سويا كثيرا وهناك مفاجآت في هذا المسلسل وستكتشف في الحلقة الثالثة.. أحب التمثيل معه ومعنا ايضا انجي المقدم".



