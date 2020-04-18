احمد موسى: التزموا بإجراءات الحكومة يوم شم النسيم لمنع انتشار عدوى كورونا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تدير أزمة فيروس كورونا بمجموعة من الإجراءات الاحترازية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم نلتزم بقرارات الدولة في يوم شم النسيم لتقليل انتشار العدوى بفيروس كورونا".





واكمل موسى:" مصر تطبق إجراءات احترازية قوية للمواجهة كورونا، وعلى المواطنين مساعدة الدولة على تنفيذ ذلك".





وتابع:" كل طبيب او ممرض يحتاج إلى مساندته وعدم الضغط عليه وعلينا الفترة القادمة تقديم الدعم المعنوي إلى الأطقم الطبية".





وأكمل:" الأطقم الطبية ابطال ويصاب منهم عدد بفيروس كورونا لانهم في الصفوف الأولى المواجهة لفيروس كورونا، ومش عايز اوصل لمرحلة يكون الطبيب او الممرض قلقان".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعاف.





وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.