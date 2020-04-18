AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

احمد موسى: التزموا بإجراءات الحكومة يوم شم النسيم لمنع انتشار عدوى كورونا.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 07:31 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
 قال الإعلامي أحمد موسى،  إن الدولة المصرية تدير أزمة فيروس كورونا بمجموعة من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم نلتزم بقرارات الدولة في يوم شم النسيم لتقليل  انتشار العدوى بفيروس كورونا".

واكمل موسى:" مصر تطبق إجراءات احترازية قوية للمواجهة كورونا، وعلى المواطنين مساعدة الدولة على تنفيذ ذلك".

وتابع:" كل طبيب او ممرض يحتاج إلى مساندته وعدم الضغط عليه وعلينا الفترة القادمة تقديم الدعم المعنوي إلى  الأطقم الطبية".

وأكمل:"  الأطقم الطبية ابطال ويصاب منهم عدد بفيروس كورونا لانهم في الصفوف الأولى المواجهة لفيروس كورونا، ومش عايز اوصل لمرحلة يكون الطبيب او الممرض قلقان".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعاف.

وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهالي يستقبلون طبيبا عائدا من الحجر الصحي بالزغاريد.. فيديو

مخنوقين وزهقانين.. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل واقعة الكورنيش

وزيرة الصحة تعقد اجتماعا مع الفرق الطبية بـ 6 مستشفيات عزل عبر الفيديو كونفرانس

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

عداد كورونا : إصابة 2065 و 159 حالة وفاة في مصر (بيان وزارة الصحة)

كورونا مش عار.. أحمد موسى يكشف مخطط ضرب النظام الصحي في مصر

ترشيحاتنا

بسبب السمنة.. ريهام سعيد تعلق على تخن شيماء سيف وإنجى وجدان .. شاهد

مفيش درجات والاعتماد على الرسوب أو النجاح فقط.. تفاصيل قرار استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث

نشرة أخبار التوك شو.. صندوق النقد الدولى يزف بشرى لمصر بشأن فيروس كورونا.. طبيبة أمراض صدرية تبعث رسالة طمأنة للمصريين بمستشفى عزل 15 مايو.. هاني الناظر يحذر من المأكولات غير المغلفة

بعد اعتزالها الفن.. ريهام أمين بإطلالة كلاسيكية من داخل سياراتها.. شاهد

هل ابتلاع البلغم يفسد الصيام.. أمين الفتوى يجيب

الرجال في زمن الكورونا.. إزاي تحلق لنفسك في البيت؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غبور تعلن تفعيل خدمة الصيانة حتى باب المنزل.. تفاصيل

سوبارو subaru xv 2020 متاحة في مصر .. فيديو و صور

بفستان على الموضة.. ديانا حداد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد