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فن

شاهد.. أحدث ظهور لأيتن عامر على مشهدها "احبوش"

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني

شاركت الفنانة ايتن عامر بفيديو جديد على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" 

وظهرت فيه وهى تقلد مشهدها المشهور من مسلسل الزوجة الرابعة مع الفنان مصطفي شعبان وهي تقول جملتها الشهيرة احبوش.


وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" وتجسد فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.
@aytenamer_official

♬ احبوش ايتن عامر - aytenamer_official
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