شاهد.. شاب مهووس بالنباتات يحول شقته إلى غابة| صور

عشق النباتات قد يتحول إلى إدمان، فحبك لرؤية اللون الأخضر يحيط بك من كل جانب، باثًا فيك الطمأنينة والراحة النفسية والطاقة الإيجابية قد يدفعك إلى تحويل منزلك من مجرد مكان عادي إلى غابة كثيفة من الأشجار المتنوعة.

قام شاب يدعى «جو باجلي» 20 عامًا بتحويل منزله المكون من غرفة نوم واحدة إلى غابة داخلية مليئة بـ 1400 نوع من النبات المنزلي.

فترى كل زاوية مليئة بالنباتات الاستوائية، الزهور، الصبار، العصارة، والكروم، من قد يحتاج إلى زيارة حديقة عندما يكون محاطًا بالخضرة من كل جانب؟.

يعمل جو في حديقة مركزية، ويؤكد بأنه أنفق 3500 جنيه إسترليني على النباتات وفقًا لصحيفة مترو، علاوة على تخصيصه عدة ساعات في اليوم لتسميدهم وسقيهم.

وقد وصل التناغم بينه وبين نباتاته لدرجة "امتلاكه حاسة سادسة" حيث استيقظ في إحدى المرات خلال منتصف الليل وهناك شئ في داخله يخبره بأن إحدى مجموعاته بحاجة إلى رعاية إضافية.