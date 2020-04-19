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أخبار البلد

مدبولي يُطالب بالإسراع في معدلات التنفيذ بمبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر البرلمان، خلال جولته التفقدية اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى.

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، واللواء شعبان ضاحي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمدير التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية.

واطلع رئيس الوزراء على معدل تنفيذ مبنى البرلمان، الذي يقترب من 74%، واستمع إلى شرح حول أعمال التنفيذ، حيث تمت الاشارة الى أن المبنى يتم تنفيذه على مساحة تصل لنحو 109 آلاف م2.

ويشمل المبنى قبة كبيرة بقطر 55م، وارتفاع 65م، ويتكون من قاعة رئيسية سعة ألف عضو، وقاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ومكاتب تسع 3200 موظف، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، بالإضافة الى المباني الخدمية، وبينها مركز طبي، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الاسراع بمعدلات التنفيذ، والاهتمام بجودة التشطيبات وأعمال تنسيق الموقع.
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