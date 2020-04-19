قبل الحجر.. يارا تشارك جمهورها بإطلالة بسيطة دون تكلف .. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية يارا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها.
وظهرت يارا بملابس كاجول في الشارع وهي ترفع يديها لاعلي وارتدت يارا بنطلون جينز وجاكت ستوي كت علي تي شيرت صيفي نصف اكمام، ونسقت حذاء رياضي علي اطلالاتها ، ولم تظهر يارا بأي مكياج كما رفعت شعرها لاعلي بتسريحة الكعكة.
وعلقت يارا علي صورتها، قائلة: "هالصّورة كانت آخر مكان وآخر صورة قبل الحَجْر المنزلي ان شاءالله قريبًا منرجع نطلع ونرجع لحرّيتنا متل قبل وأهمّ شي الكلّ يكون بخير وصحّة وسلامة في كل مكان في العالم يا رب.. خبروني إنتوا شو آخر مكان زرتوه قبل الحَجْر".
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مساكم خير وسعادتو🤗 هالصّورة كانت آخر مكان وآخر صورة قبل الحَجْر المنزلي🤗ان شاءالله قريبًا منرجع نطلع ونرجع لحرّيتنا متل قبل وأهمّ شي الكلّ يكون بخير وصحّ وسلامة في كل مكان في العالم يا رب🤲🏻❤️🤗 خبروني إنتوا شو آخر مكان زرتوه قبل الحَجْر🙄 يلا؟؟؟ بتتذكروا☺️ #يارا #يارا_لوفرز #الحجر_المنزلي #خليك_بالبيت #tb before #lockdown #quarantine #goodevening #Yaralb_lovers #dubai #uae #emirates #Yara #stayhome #staysafe