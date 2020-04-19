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مرأة

قبل الحجر.. يارا تشارك جمهورها بإطلالة بسيطة دون تكلف .. شاهد

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة اللبنانية يارا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها.

وظهرت يارا بملابس كاجول في الشارع وهي ترفع يديها لاعلي وارتدت يارا بنطلون جينز وجاكت ستوي كت علي تي شيرت صيفي نصف اكمام، ونسقت حذاء رياضي علي اطلالاتها ، ولم تظهر يارا بأي مكياج كما رفعت شعرها لاعلي بتسريحة الكعكة.

وعلقت يارا علي صورتها، قائلة: "هالصّورة كانت آخر مكان وآخر صورة قبل الحَجْر المنزلي ان شاءالله قريبًا منرجع نطلع ونرجع لحرّيتنا متل قبل وأهمّ شي الكلّ يكون بخير وصحّة وسلامة في كل مكان في العالم يا رب.. خبروني إنتوا شو آخر مكان زرتوه قبل الحَجْر".

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