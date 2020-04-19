قبل الحجر.. يارا تشارك جمهورها بإطلالة بسيطة دون تكلف .. شاهد

هالصّورة كانت آخر مكان وآخر صورة قبل الحَجْر المنزلي ان شاءالله قريبًا منرجع نطلع ونرجع لحرّيتنا متل قبل وأهمّ شي الكلّ يكون بخير وصحّة وسلامة في كل مكان في العالم يا رب..

خبروني إنتوا شو آخر مكان زرتوه قبل الحَجْر".