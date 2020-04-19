لجنة لمراجعة ضوابط الامتحانات.. مجلس عمداء جامعة بنها يؤكد حرصه على مصلحة الطلاب ومستقبلهم

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بمتابعة اعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة داخل كلياتهم والتزام العاملين واعضاء هيئة التدريس ارتداء الأقنعة والقفازات واتباع إجراءات الحماية والسلامة لتجنب احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.





وقال السعيد خلال رئاسته اجتماع مجلس عمداء جامعة بنها الطارئ اليوم بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والامين العام ان الجامعة بدأت فى اعمال تصنيع وإنتاج الكمامات بورش كلية التربية النوعية وجارى توزيعها على الكليات فضلا عن توفير المطهرات والمنظفات الوقائية اللازمة لأعمال التعقيم والتطهير الوقائى للمنشآت الجامعية.





ووجه رئيس الجامعة الشكر لمجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين لحرصهم الشديد على التواجد المستمر وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى وتنفيذ خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية التي تتخدها جامعة بنها ومستشفياتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.





اقرأ أيضا:





وأكد السعيد خلال المجلس ان الجامعة على استعداد تام للتعاون مع الأجهزة الصحية بمحافظة القليوبية وذلك من خلال تقديم اى متطلبات سواء كانت موارد بشرية او منشات جامعية بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقال السعيد إن المجلس ناقش القرارات الجديدة للمجلس الأعلى للجامعات والخاصة بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد.





كما ناقش المجلس دارسة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية، بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير اتمام المناهج في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة، وأسلوب إجراء الإمتحانات في الكليات المختلفة، مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من انتشار الفيروس.





وأشار السعيد إلى أن إدارة الجامعة حريصة في المقام الأول على مصلحة الطلاب ومستقبلهم في ضوء إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية مؤكدا ان مجلس العمداء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا باول فضلا عن المتابعة اليومية من القيادات الجامعية فى الكليات لتنفيد قرارات المجلس الاعلي للجامعات الخاصة بالطلاب والامتحانات.





وأضاف رئيس الجامعة أنه تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين من القطاعات المختلفة برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية عمداء كليات الهندسة بشبرا والاداب والطب البيطرى والحقوق والعلوم لمراجعة المعايير والضوابط الخاصة بالامتحانات وتنفيذ قرارت المجلس الأعلى للجامعات.





من ناحية أخرى اطمأن رئيس جامعة بنها خلال اللقاء على انتظام العملية التعليمية وفق خطة التعليم عن بُعد، والتي تستمر حتى نهاية شهر ابريل الجارى ورفع المناهج الالكترونية للفرق الدراسية بالكليات على مواقع أعضاء هيئة التدريس بالبوابة الالكترونية والكليات وفقا للخطة الموضوعة من الجامعة ووصولها الى الطلاب بكل سهولة ويسر.