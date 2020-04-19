AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: تقنين 1568 كنيسة في 3 سنوات إنجاز مهم لحل أزمة الكنائس غير المرخصة

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:14 م
صدى البلد
Advertisements
محمود فايد
وصف جون طلعت عضو مجلس النواب القرارات المتتالية لمجلس الوزراء بالموافقة على تقنين أوضاع ١٥٦٨ كنيسة على مستوى الجمهورية بالإنجاز المهم نحو حل أزمة الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة في عموم مصر، موجها الشكر والتحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التي عملت بجد واجتهاد لحل هذه الأزمات.

قال جون طلعت، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تتجه بثبات لإنفاذ قانون بناء الكنائس الموحد، وهو أمر يساهم في ترسيخ مفهوم دولة المواطنة والقانون، ونقل المواد القانونية والدستورية إلى أن تصبح واقعا يتعامل معه المواطنين في حياتهم اليومية.


وأشار إلى أن الانفوجراف الذى نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يعكس اهتمام الحكومة بمشكلة الكنائس غير المرخصة ، منذ تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في يناير 2017، تطبيقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.


وأوضح جون طلعت أن الإنفوجراف أن الحكومة إقتحمت بؤر التوتر لازمات الفتن الطائفية حيث جاءت محافظة المنيا في المركز الأول في ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بـ286 كنيسة ومبنى، تلتها محافظة الجيزة بـ144 كنيسة ومبنى، ومحافظة القليوبية بـ138 كنيسة ومبنى، ومحافظة سوهاج بـ131 كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسكندرية بـ123 كنيسة ومبنى، ومحافظة الشرقية بـ98 كنيسة ومبنى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: تقنين أوضاع 1494 كنيسة ومبنى

الحكومة توافق على إقامة معرض ملوك الشمس فى التشيك

محافظ الشرقية: توفيق أوضاع 85 كنيسة اُستوفي أوراق 30 منها

توفيق أوضاع 252 كنيسة ومبنى خدميا بالمنيا

مجلس الوزراء يوفق أوضاع 74 كنيسة ومبنى

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. اجتماعات وقرارات

ترشيحاتنا

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

اخبار الفن.. والدة ياسمين صبري تعلق على زواجها من أبو هشيمة.. وفاة شقيقة نهال عنبر

فيديوجراف.. توقفوا عن طهي الرنجة فورا لهذه الأسباب

مصدر داخل الجبلاية يكشف سيناريو صادم فى شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

المزارعون أضربوا عن جمع أوراقه .. هل يختفي الشاي من العالم بسبب كورونا ؟

ابحث عن الفيفا.. كواليس الحرب الخفية بين الأهلي و عبد الله السعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه.. سندوتش برجر لذيذ مع البطاطس المشوية

بلوك جديد.. نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال سوداء.. شاهد

علاقة فيتامين د بـ كورونا.. وهل توجد النسبة المناسبة في الجسم للحماية من الإصابة بالفيروس؟