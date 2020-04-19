برلماني: تقنين 1568 كنيسة في 3 سنوات إنجاز مهم لحل أزمة الكنائس غير المرخصة

وصف جون طلعت عضو مجلس النواب القرارات المتتالية لمجلس الوزراء بالموافقة على تقنين أوضاع ١٥٦٨ كنيسة على مستوى الجمهورية بالإنجاز المهم نحو حل أزمة الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة في عموم مصر، موجها الشكر والتحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التي عملت بجد واجتهاد لحل هذه الأزمات.





قال جون طلعت، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تتجه بثبات لإنفاذ قانون بناء الكنائس الموحد، وهو أمر يساهم في ترسيخ مفهوم دولة المواطنة والقانون، ونقل المواد القانونية والدستورية إلى أن تصبح واقعا يتعامل معه المواطنين في حياتهم اليومية.





وأشار إلى أن الانفوجراف الذى نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يعكس اهتمام الحكومة بمشكلة الكنائس غير المرخصة ، منذ تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في يناير 2017، تطبيقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.





وأوضح جون طلعت أن الإنفوجراف أن الحكومة إقتحمت بؤر التوتر لازمات الفتن الطائفية حيث جاءت محافظة المنيا في المركز الأول في ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بـ286 كنيسة ومبنى، تلتها محافظة الجيزة بـ144 كنيسة ومبنى، ومحافظة القليوبية بـ138 كنيسة ومبنى، ومحافظة سوهاج بـ131 كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسكندرية بـ123 كنيسة ومبنى، ومحافظة الشرقية بـ98 كنيسة ومبنى.



