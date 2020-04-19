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تعليم

جامعة القاهرة: توجيه عمداء الكليات بالاختيار الأنسب لطريقة امتحانات سنوات النقل

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:28 م
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إن رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، تواصل منذ أمس، بعمداء الكليات وتوجيه، بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، في حرية تحديد اختيار بديل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لسنوات النقل، سواء بطريقة البحث أو الامتحان  الإلكتروني.

وأضاف علم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات شملت قرارات مصير امتحانات الدراسات العليا والسنة النهائية، كما أقرها الأعلى للجامعات، واستكمال الدراسة حتى 30 أبريل الجاري، وتسليم البحوث في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري.

وأِشار المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إلى أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في بث المحاضرات إلكترونيا والتواصل الإلكتروني بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكافة الطرق والوسائل المتاحة.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قرر إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكلها المعتاد، واستبدالها ببحث أو امتحان إلكتروني، ويرجع في ذلك للجامعة والكلية لتحديده، على أن يتم تطبيق المواد العملية العام المقبل أو في فترة الصيف، على أن تؤجل امتحانات السنوات النهائية حتى يتم وقف تعليق الدراسة، ومحاصرة فيروس كورونا المستجد.

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