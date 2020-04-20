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أخبار البلد

شعراوي يوجه بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بمنع التجمعات في شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
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ايمان البكش
تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية وغرف عمليات المحافظات تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية. 

وتتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الإلتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo). 

وشدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل توبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى. 

وأكد اللواء محمود شعراوى التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها للتطبيق الحاسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
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